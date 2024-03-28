На подлете к Белгороду сбили два беспилотника

На подлете к Белгороду системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал он.

Гладков подчеркнул, что, предварительно, пострадавших нет.

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Губернатор также сообщил, что в результате отражения воздушной атаки в Таврово осколком был поврежден сарай. Информация о последствиях уточняется, добавил он.

Накануне вечером в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенные ВСУ.

28 марта в Подмосковье нашли беспилотник с боевой частью.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.