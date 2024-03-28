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В США потерпел крушение военный вертолет Apache

KKTV: в американском штате Колорадо потерпел крушение вертолет AH-64E Apache

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IAF/X

Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений. Об этом сообщает KKTV.

Представитель базы Форт-Карсон, слова которого передает телеканал, сообщил, что примерно в 18:30 (03:30 мск) вертолет потерпел крушение во время проведения плановых учений на базе. Отмечается, что двое военных получили ранения и были госпитализированы.

В феврале случился другой инцидент с крушением АH-64 Apache в штате Миссисипи. Губернатор штата Тейт Ривз сообщил, что авария произошла во время тренировочного полета в округе Прентиес.

17 марта военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производства с десантом на борту.

По данным военкора, вертолет был уничтожен в районе украинского села Лукашовка.

Ранее Чехия передала Украине последние советские вертолеты.

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