Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) погрязли в игромании: онлайн-казино и ставки на спорт уничтожают моральный дух военных, пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По словам украинского солдата-аэроразведчика 59-й бригады ВСУ Павла Петриченко, «эпидемия игромании» в армии началась после того, как власти страны легализовали онлайн-казино. Он считает, что на время действия военного положения необходимо ввести верификацию игроков, чтобы не допускать к азартным онлайн-играм пользователей, которые получают заработную плату из воинских частей.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги. Он отметил, что девять из 10 солдат зависимы от игр.

«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — заявил депутат.

Ранее в офисе президента Украины признали, что ВСУ на передовой находятся в стагнации без ясного понимания сценариев дальнейшего развития событий.