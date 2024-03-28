Военный заявил, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов дронами

Вооруженные Украины (ВСУ) решили компенсировать дефицит боеприпасов с помощью беспилотников. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

Специалист отметил, что у Украины достаточные запасы дронов, их регулярно удается пополнять.

«Все проблемы хотят решить с их помощью. Создали части и подразделения, которые состоят только из женщин-операторов дронов, что компенсирует дефицит мужчин», — рассказал военный.

ВСУ используют беспилотники не только в зоне боевых действий, но и атакуют ими мирные населенные пункты. Недавно они сбросили взрывное устройство при помощи БПЛА на село Цаповка в Белгородской области.

Российские войска на регулярной основе уничтожают украинские беспилотники. Так, 27 марта российская противовоздушная оборона за сутки сбила 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбила 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire.

Ранее ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов и БПЛА.