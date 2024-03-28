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В офисе президента Украины признали, что ВСУ пребывают в стагнации

Подоляк заявил о стагнации ВСУ на фронте на фоне нехватки ресурсов

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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой находятся в стагнации без ясного понимания сценариев дальнейшего развития событий. Об этом в эфире украинского Радио NV (New Voice) заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, из-за недостатка ресурсов ВСУ не могут вести «эффективных наступательных действий» даже на тактическом уровне, а боевые действия сводятся к исключительно оборонительным операциям на фоне медленных поставок боеприпасов со стороны стран-союзников.

27 марта боец ВСУ спрогнозировал, когда будут заморожены боевые действия.

26 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о проблемах ВСУ в Часове Яре.

25 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее стало известно, что США хотят утроить производство снарядов для ВСУ.

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Операция на Украине
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