В офисе президента Украины признали, что ВСУ пребывают в стагнации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой находятся в стагнации без ясного понимания сценариев дальнейшего развития событий. Об этом в эфире украинского Радио NV (New Voice) заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, из-за недостатка ресурсов ВСУ не могут вести «эффективных наступательных действий» даже на тактическом уровне, а боевые действия сводятся к исключительно оборонительным операциям на фоне медленных поставок боеприпасов со стороны стран-союзников.

27 марта боец ВСУ спрогнозировал, когда будут заморожены боевые действия.

26 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о проблемах ВСУ в Часове Яре.

25 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее стало известно, что США хотят утроить производство снарядов для ВСУ.