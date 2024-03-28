Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы»

Израильская армия нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В Армии обороны Израиля рассказали, что некоторое время назад истребители ВВС страны насели удары по вооруженному отряду на территории одного из объектов «Хезболлы». Речь идет о районе населенного пункта Тейр-Харфа на юге Ливана.

Также еще один удар был нанесен по другой группе членов «Хезболлы» в окрестностях населенного пункта Эн-Накура. Других подробностей не приводится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее израильский беспилотник атаковал грузовик «Хезболлы».