На Украине назвали сроки демобилизации срочников

На Украине в начале апреля пройдет демобилизация срочников, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Парламентария цитирует украинское издание «Страна.ua».

Гончаренко сослался на утвержденные графики вооруженных сил Украины (ВСУ) и Госспецслужбы транспорта. Согласно полученной информации, демобилизация должна начаться 2 апреля, а завершиться 31 мая.

В конце февраля Зеленский утвердил закон о демобилизации тех военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 года и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометкой «неотложно». Депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года.

7 марта Зеленский подписал указ о демобилизации. Согласно документу, в апреле-мае должны будут уволить «в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков».

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