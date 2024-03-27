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На Украине назвали сроки демобилизации срочников

В Раде заявили, что демобилизация срочников на Украине начнется 2 апреля

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Украине в начале апреля пройдет демобилизация срочников, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Парламентария цитирует украинское издание «Страна.ua».

Гончаренко сослался на утвержденные графики вооруженных сил Украины (ВСУ) и Госспецслужбы транспорта. Согласно полученной информации, демобилизация должна начаться 2 апреля, а завершиться 31 мая.

В конце февраля Зеленский утвердил закон о демобилизации тех военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 года и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометкой «неотложно». Депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года.

7 марта Зеленский подписал указ о демобилизации. Согласно документу, в апреле-мае должны будут уволить «в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков».

Ранее на Украине неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата.

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