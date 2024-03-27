Аналитик заявил, что Forbes ведет информационную войну, критикуя российские авиабомбы

Издание Forbes, критикуя российские авиабомбы ФАБ-3000, является честью информационной войны против России. Такое мнение выразил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, слова которого передает РИА Новости.

«Эта статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западных СМИ носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно», — заявил Коротченко.

27 марта издание Forbes писало, что использование авиабомбы ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей в связи с посредственными аэродинамическими характеристиками боеприпаса. По мнению автора статьи, бомба не сможет поместиться под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать бомбардировщик Ту-22М.

22 марта военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ФАБ-3000 обладает уникальной разрушительной силой, что делает ее идеальным средством для атаки на укрепленные районы, наподобие мариупольской «Азовстали».

Ранее британский аналитик оценил последствия от применения бомб ФАБ-3000 на Украине.