Военные РФ впервые поразили «воздушный шар — террорист» ВСУ, замаскированный под зонд

Российские военные впервые поразили «воздушный шар — террорист» Вооруженных сил Украины, который был замаскирован под зонд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, украинские войска стали использовать подобные воздушные шары, чтобы бесшумно поражать цели.

Эти «зонды», как пишет канал, оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.

Их конструкция схожа с метеозондами, чтобы не попадать под работу артиллерии и систем противовоздушной обороны. В контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на Украину могло попасть до двух тысяч малозаметных картонных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые впоследствии были применены на поле боя.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.