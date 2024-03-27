Российские военные уничтожили минометы ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» поразили расчеты минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские артиллеристы нанесли огневое поражение расчетам минометов противника, засевших в лесополосе.

Как рассказал командир одного из орудий Кирилл, которого цитирует агентство, его сослуживцы могут работать по личному составу противника, выполняют задачи во время контрбатарейной борьбы, поражают склады с боеприпасами и техникой.

«Сегодня работали по живой силе противника. Они пытались подобраться к нашей границе. Но они были обнаружены и нашими силами были повержены», — заявил артиллерист.

В министерстве отметили, что целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов осуществляется с использованием комплексов беспилотников группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Операторы расчетов дронов в круглосуточном режиме отслеживают передвижение подразделений ВСУ. Они незамедлительно передают координаты целей для нанесения огневого поражения.

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Ранее Путин назвал общую цель специальной военной операции на Украине.