Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

МО: ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман на Купянском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов, передает ТАСС.

По словам Половодова, артиллеристскими подразделениями группировки были поражены объекты ВСУ, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, а также скопления живой силы и техники украинских войск.

Глава пресс-центра также рассказал, что средствами противовоздушной обороны были сбиты ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе Житловки. Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

21 марта подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что перехваченные рапорты командиров Вооруженных сил Украины свидетельствуют об их тяжелом положении на Купянском направлении.

До этого британский аналитик Александр Меркурис, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о постепенном отказе армии от активной обороны, высказал мнение, что российские силы в скором времени могут совершить прорыв в зоне проведения СВО.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами