Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман на Купянском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов, передает ТАСС.

По словам Половодова, артиллеристскими подразделениями группировки были поражены объекты ВСУ, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, а также скопления живой силы и техники украинских войск.

Глава пресс-центра также рассказал, что средствами противовоздушной обороны были сбиты ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе Житловки. Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

21 марта подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что перехваченные рапорты командиров Вооруженных сил Украины свидетельствуют об их тяжелом положении на Купянском направлении.

До этого британский аналитик Александр Меркурис, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о постепенном отказе армии от активной обороны, высказал мнение, что российские силы в скором времени могут совершить прорыв в зоне проведения СВО.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.