Дания продает более 20 истребителей Аргентине

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его аргентинский коллега Луис Петри подписали в Буэнос-Айресе соглашение о намерениях продать датские истребители F-16 Аргентине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны королевства.

Принятое решение о продаже истребителей Аргентине было согласовано с правительством США, которое выдало разрешение на продажу F-16, произведенных в Соединенных Штатах, пояснили в пресс-релизе ведомства.

«Датская авиация переходит на новое поколение, поэтому наши F-16 постепенно заменяются на F-35. Дания передаст Украине 19 F-16, а также приняла решение продать 24 датских истребителя F-16 Аргентине», — уточнил Лунд Поульсен.

Окончательный контракт будет подписан позднее в Дании. Планируется, что 24 F-16 будут доставлены в Аргентину в ближайшие годы, их стоимость составит около 2,1 миллиарда крон ($305 миллионов). Кроме самолетов, будут поставлены двигатели, запчасти, тренажеры и учебное оборудование.

До этого сообщалось, что Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных самолета F-16 для тренировок летчиков ВС Украины на авиабазе Скридструп в Дании. Отмечается, что из соображений безопасности датчане не раскрыли ни количество обучающихся украинцев, ни данные об инструкторах из стран НАТО. Известно только, что на авиабазе Скридструп проходят подготовку пилоты, техники и специалисты по планированию воздушных миссий. При этом полугодовой курс обучения пилотов ВСУ стартовал в ноябре с уроков английского языка.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.