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ВСУ строят в Херсонской области вторую линию обороны

В подконтрольной Киеву Херсонской ОВА заявили о строительстве второй линии обороны

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В подконтрольной Киеву Херсонской ОВА заявили о строительстве второй линии обороны. Заявление об этом в социальных сетях сделал глава администрации Александр Прокудин.

«Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине <...> Активно продолжается создание защитных рубежей. Строители работают ежедневно, без передышки и выходных. Ведь должны завершить работы как можно быстрее», — утверждает Прокудин.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Россия возьмет под свой контроль территории на левом берегу Днепра, что станет фактической границей с Украиной.

По его словам, занятие Левобережной Украины будет также означать переход под контроль РФ таких городов, как Харьков и Сумы. Закрепление на этих территориях позволит освободить силы для присоединения Одессы к России.

Ранее Лукашенко призвал Россию готовиться к нападению НАТО.

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