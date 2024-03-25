Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Вооруженные силы России улучшили позиции на Авдеевском направлении и отразили 10 контратак четырех украинских бригад. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли близ сел Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи в Донецкой народной республике. В течение суток Вооруженные силы Украины потеряли до 120 солдат, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, принадлежащие ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю.

22 марта стало известно, что ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2195 военных. По данным Минобороны РФ, украинская армия на этом направлении лишилась двух танков, 21 боевой бронированной машины, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.