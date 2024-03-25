Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском направлении

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России улучшили позиции на Авдеевском направлении и отразили 10 контратак четырех украинских бригад. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли близ сел Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи в Донецкой народной республике. В течение суток Вооруженные силы Украины потеряли до 120 солдат, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, принадлежащие ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю.

22 марта стало известно, что ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2195 военных. По данным Минобороны РФ, украинская армия на этом направлении лишилась двух танков, 21 боевой бронированной машины, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами