Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Львова вынес приговор мужчине, отказавшемуся воевать с россиянами

Суд Львова приговорил к трем годам тюрьмы мужчину за отказ от мобилизации

close
100%
Freepik.com

Сыховский районный суд города Львова приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина объяснил свои мотивы нежеланием стрелять в россиян и в целом антивоенными настроениями, сообщает украинское издание «Главком».

В публикации говорится, что мужчина получил повестку в сентябре 2023 года. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, однако он категорически отказался от мобилизации.

На заседании суда уклонист заявил, что он против войны, при этом готов нести за это уголовную ответственность.

В результате суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва по мобилизации». Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Максимально возможное наказание по этой статье — пять лет.

24 марта стало известно, что власти Молдавии помогут Украине бороться с бегством уклонистов от мобилизации в ряды Вооруженных сил.

25 марта в Раде назвали законопроект о мобилизации «горячей картошкой»: в руководстве Украины никто не хочет брать на него ответственность.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами