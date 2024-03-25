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Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ подтвердил уход в отставку

Глава командования подготовки сухопутных войск ВСУ Николюк подтвердил отставку

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Генерал Виктор Николюк подтвердил в своих социальных сетях, что уходит в отставку с должности главы командования подготовкой командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Слагаю с себя полномочия командующего командования подготовки сухопутных войск ВСУ», — написал Николюк.

Он подчеркнул, что возглавит «одно из соединений и одно из направлений фронта».

В начале марта главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский представил доклад украинскому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии войск. 3 марта Зеленский заявлял, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые решения в армии. Президент Украины подчеркнул, что все командиры должны «знать и чувствовать фронт», а также понимать реальные потребности. Зеленский добавил, что ждет от нового главкома ВСУ конкретные предложения по дальнейшим действиям, когда Сырский вернется с фронта.

Ранее в Киеве назвали главную проблему ВСУ при отступлении из Авдеевки.

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