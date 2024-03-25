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В Самарской области недалеко от нефтезавода посадили и обезвредили беспилотник

В Новокуйбышевске Самарской области посадили и обезвредили дрон

В Новокуйбышевске Самарской области принудительно посадили и обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Дрон нашли во время осмотра территории в лесу неподалеку от НПЗ после атаки. Власти отметили, что угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, дроны атаковали Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ в ночь на 21 марта. На Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Технологическому оборудованию Новокуйбышевского НПЗ ущерба нанесено не было.

Губернатор заверил, что по Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не было нанесено.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью уничтожили более 20 реактивных снарядов ВСУ.

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