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В США рассказали об обновленной российской авиабомбе

Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

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Минобороны России

Полет авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для данного вида российского оружия. Об этом сообщает YouTube-канал Military TV.

Журналисты отмечают, что аэродинамические улучшения бомбы были не просто косметическими, а позволили прицеливаться с недостижимых ранее расстояний.

Новая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне спецоперации благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, резюмировали эксперты.

До этого доктор политических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что зенитный ракетный комплекс американского производства Patriot, который стоит на вооружении украинской армии, в теории, способен сбивать мощные российские авиабомбы ФАБ-1500, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Однако, по словам эксперта, для этого батареям ЗРК не хватает мобильности для уверенного поражения бомб.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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