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Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

FT: США и Япония хотят обновить договор об обороне для противостояния КНР и КНДР

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Shakh Aivazov/AP

Соединенные Штаты Америки и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и Северной Корее. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что 10 апреля президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации японского военного командования.

По информации газеты, стороны могут рассмотреть возможность модернизации формирований ВС США, размещенных на территории Японии.

20 марта Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенным Штатам, которые в итоге могут быть поставлены Киеву.

В марте газета Yomiuri, ссылаясь на источники, писала, что США и Япония ведут переговоры, в ходе которых хотят договориться об увеличении поставок боеприпасов для Украины, а также обсуждают сотрудничество в оборонной сфере.

Ранее в Совфеде объяснили американцам, как избежать мировой войны.

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