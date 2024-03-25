Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

Соединенные Штаты Америки и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и Северной Корее. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что 10 апреля президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации японского военного командования.

По информации газеты, стороны могут рассмотреть возможность модернизации формирований ВС США, размещенных на территории Японии.

20 марта Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенным Штатам, которые в итоге могут быть поставлены Киеву.

В марте газета Yomiuri, ссылаясь на источники, писала, что США и Япония ведут переговоры, в ходе которых хотят договориться об увеличении поставок боеприпасов для Украины, а также обсуждают сотрудничество в оборонной сфере.

Ранее в Совфеде объяснили американцам, как избежать мировой войны.