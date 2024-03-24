Участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата» наградили

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что бойцов полка «Ахмат-Россия», участвовавших в задержании террористов в Брянской области, наградили.

По его словам, наиболее отличившиеся бойцы, задействованного в охране государственной границы в этом регионе, получили 12 медалей «За отвагу» и 20 ведомственных наград Минобороны России. Лидер Чечни заявил, что личный состав подразделения, которыми руководил командир полка Заурбек Элимханов, отличился в розыске и нейтрализации особо опасных террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле».

«Операция проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ России», — написал глава региона.

Он также отметил, что бойцы отказались от торжественной церемонии награждения в свете недавних событий. Сразу после получения медалей они вернулись к несению службы и рассредоточились по позициям, добавил Кадыров.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.