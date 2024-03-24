На Украине сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры в Сумской области

В селе Победа Сумской области Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава Белопольской общины Юрий Зарко, передает украинский телеканал «Общественное».

По его словам, объект энергоинфраструктуры оказался поврежден в результате взрывов, которые в воскресенье, 24 марта, произошли в поселке Победа. Зарко не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

Он также сказал, что в этом населенном пункта временно отсутствуют свет, газ и вода.

24 марта руководитель украинской госкомпании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что повреждения нанесены наземной инфраструктуре одного из подземных газовых хранилищ на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.