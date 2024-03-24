Власти Харькова сообщили о разрушении всех подстанций и ТЭЦ в городе

В Харькове оказались уничтожены практически все объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире украинского телевизионного марафона заявил мэр города Игорь Терехов.

«Очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», — сообщил градоначальник.

По словам Терехова, в настоящее время продолжается ремонт объектов, однако точной даты завершения работ нет, так как повреждения слишком серьезные.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

В данный момент в административном центре Харьковской области введены почасовые ограничения света для порядка 200 тыс. горожан.

Харьков является главным городом одноименной области, которая граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные уничтожили две украинские РСЗО в Харьковской области.