Подпольщик заявил о 30 уничтоженных бойцах ВСУ в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о не менее 30 уничтоженных бойцах ВСУ при ударе по Харькову. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лебедева, бойцы ВСУ служили в штурмовой бригаде «Лють», ВС РФ поразили место ее дислокации в общежитии Харьковского национального университета внутренних дел.

Мужчина отметил, что ВСУ оцепили место прилета до вывоза всех раненых.

«О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка», — заявил подпольщик.

23 марта в Харькове прозвучали четыре взрыва.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.