В Харькове произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Харькове на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробностей в публикации не приводится.

В настоящий момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

До этого глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале, что украинские энергетики частично восстановили энергоснабжение в Харьковской области.

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

15 марта президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявлял, что безнаказанными удары Киева по территории России «не остаются и не останутся».

Харьков является главным городом одноименной области, которая граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона активно подвергаются обстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с середины марта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.