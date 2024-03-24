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Силы США поразили шесть беспилотников хуситов

СЕНТКОМ: силы США поразили шесть беспилотников хуситов над Красным морем

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Вооруженные силы Соединенных Штатов в Красном море уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы США <…> атаковали шесть БПЛА хуситов над южной частью Красного моря», — говорится в сообщении ведомства, там отметили, что пять аппаратов упали в море, еще один рухнул на территории Йемена, подконтрольной хуситам.

Отмечается также, что члены движения выпустили пять противокорабельных баллистических ракет.

21 марта бортовой вертолет немецкого фрегата «Гессен» обнаружил и ликвидировал дрон, запущенный йеменским мятежным движением хуситов.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сказал, что хуситы не будут атаковать российские суда.

После начала ожесточенного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение «Ансар Аллах» пообещало наносить удары по Израилю и топить связанные с этой страной суда.

Ранее йеменские хуситы осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

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Удары США по хуситам
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