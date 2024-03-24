Полковник США прокомментировал слова Остина о нападении России на НАТО

Слова главы минобороны США Ллойда Остина о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, показывают, что у руководитель Пентагона не имеет своего мнения. Об этом заявил бывший советник госсекретаря полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Он лакей. <...> Просто повторяет то, что говорит президент. Я не могу поверить, чтобы Остин <…> как следует обсудил с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта», — сказал Уилкерсон.

Он также отметил несостоятельность любых заявлений о неких планах Путина по нападению на страны альянса. По его мнению, российский президент, в отличие от Вашингтона, прекрасно понимает, что прямой конфликт между Москвой и Западом несет опасность для всего мира.

Отмечается, что 19 марта Остин выступил на конференции по помощи Украине в Рамштайне. Он заявил, что президент России Владимир Путин после победы на Украине якобы попытается атаковать страны НАТО.

До этого Остин заявил, что США не позволят Украине пасть.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе существованию Украины.