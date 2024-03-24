Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник США прокомментировал слова Остина о нападении России на НАТО

Уилкерсон: Остин повторяет безумные заявления Байдена о нападении России на НАТО

close
100%
Leah Millis/Reuters

Слова главы минобороны США Ллойда Остина о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, показывают, что у руководитель Пентагона не имеет своего мнения. Об этом заявил бывший советник госсекретаря полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Он лакей. <...> Просто повторяет то, что говорит президент. Я не могу поверить, чтобы Остин <…> как следует обсудил с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта», — сказал Уилкерсон.

Он также отметил несостоятельность любых заявлений о неких планах Путина по нападению на страны альянса. По его мнению, российский президент, в отличие от Вашингтона, прекрасно понимает, что прямой конфликт между Москвой и Западом несет опасность для всего мира.

Отмечается, что 19 марта Остин выступил на конференции по помощи Украине в Рамштайне. Он заявил, что президент России Владимир Путин после победы на Украине якобы попытается атаковать страны НАТО.

До этого Остин заявил, что США не позволят Украине пасть.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе существованию Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами