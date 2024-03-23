Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога утром 23 марта объявлена в пяти областях Украины. Об этом сообщает министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Воздушная тревога была объявлена с 04:01 по 07:01 мск.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе произошли три взрыва в течение суток.

Также в Одессе прогремел взрыв.

Вечером 22 марта мощный взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.