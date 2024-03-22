В Белом доме утверждают, что не помогают ВСУ атаковать нефтебазы России

Соединенные Штаты не оказывают помощь Вооруженным силам Украины в атаках по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Как мы уже заявляли, мы не поощряем и не содействуем проведению атак внутри российской территории», — утверждает Кирби.

Таким образом Кирби прокомментировал вопрос о том, оказывает ли США поддержку украинским атакам по российским нефтебазам.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что США не обладали заблаговременно информацией насчет подготовки теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холл».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».