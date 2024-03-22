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В Москве задержали семерых местных жителей, собиравшихся создать ячейку РДК*

ФСБ задержала семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Росссии задержала семерых москвичей, которые, по версии ведомства, планировали создать ячейку «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) на территории столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК <...>. Они в том числе обсуждали способы проведения насильственных акций», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, подобные акции сторонники РДК планировали осуществлять в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также военнослужащих и иностранных граждан, проживающих в Москве.

Операция по задержанию проходила при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Москве, резюмировали в ФСБ.

Отмечается, что дома у задержанных обнаружили мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, а также флаги с нацистской символикой.

При этом в гаджетах задержанных силовики обнаружили переписку с представителями РДК, добавили в пресс-службе ФСБ.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Пензы, который подозревается в передаче разведке Украины информации о российских военнослужащих — участниках СВО.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

*  признан в РФ террористической организацией
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