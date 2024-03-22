Власти Украины назвали атаку на объекты энергетики «самой масштабной за последнее время»

Удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, передает РИА Новости.

По его словам, были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Также из-за обстрела была обесточена одна из линий электропередачи, которая питает Запорожскую атомную электростанцию (станцию контролируют российские войска).

22 марта сообщалось, что объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины получил повреждения.

Также сообщалось о проблемах в работе мобильной связи в Харькове после взрывов.

До этого в Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия, сообщил мэр Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе. Появилась информация о возгорании нескольких автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Также, помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Харькове прозвучали взрывы.