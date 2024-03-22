В США пришли к выводу, что не смогут спасти экономику Украины

Военная помощь от Соединенных Штатов не способна восстановить украинскую экономику в будущем, а призвана только наживаться на благосостоянии американских налогоплательщиков. Об этом в материале для American Conservative пишет обозреватель Джуд Руссо.

«Они ставят на то, что американский народ окажется настолько беспросветно глуп, чтобы спустить им это с рук. <...> Есть ли хоть какие-то сомнения в том, что это просто очередная дотация под другим названием?» — пишет Руссо.

В своем материале обозреватель подверг критике американского сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который в социальных сетях утверждает, что военная помощь США поможет восстановить украинскую экономику.

До этого офис Зеленского оскорбился идеей о военной помощи США в виде кредитов, которую предложил сенатор Линдси Грэм.

Ранее стало известно, что на Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле.