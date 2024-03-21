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Кадыров призвал силовиков Чечни принять боевую готовность

Кадыров призвал чеченских силовиков быть готовыми отразить угрозу во благо России

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал силовиков перейти в состоянии боевой готовности, чтобы в любой момент помочь отразить угрозу во благо России.

«Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — написал он по итогам совещания с руководителями силовых ведомства и правоохранительных органов.

Кадыров поручил командирам силовых ведомств обучить личный состав выверенной тактической военной подготовке.

Кроме того, он вверил главе министерства внутренних дел региона Аслану Ирасханову усилить контроль за потенциальными коррупционными нарушениями и принять строгие соответствующие меры в случае обнаружения подобных случаев. Аналогичный подход Кадыров призвал применять при профилактике нелегального оборота наркотических средств и лекарственных препаратов, чтобы сберечь молодое поколение от наркомании.

«Уверен, руководящий состав силовых ведомств <...> обеспечит максимально качественную и оперативную реализацию», — заключил он.

До этого чеченский министр по делам молодежи Ахмат Кадыров поручил выявлять случаи неподобающего поведения пользователей в соцсетях.

Ранее Кадыров раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным.

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