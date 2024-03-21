Глава военного комитета НАТО приехал на Украину

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр 21 марта впервые прибыл на Украину. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

По данным пресс-службы, Бауэр примет участие в конференции по безопасности. Глава военного комитета отметил, что рад возможности лично побывать на Украине.

В феврале Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были чрезмерно оптимистичны насчет конфликта на Украине.

По словам Бауэра, в НАТО полагали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи западного оружия и обучения смогут добиться «значительного прогресса» в боевых действиях. Сейчас же, отметил адмирал, Североатлантическому альянсу необходимо сделать все, чтобы не погрузиться в слишком пессимистическое настроение.

Ранее начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.

Ранее в США заявили о «планах» России начать новую войну в Европе.