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Пентагон признал успехи России на Украине

CNN: глава Пентагона Остин признал, что Россия добилась успехов на Украине

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин признал успехи армии России на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Что касается потенциального российского прорыва, то на поле боя мы действительно наблюдаем ряд постепенных успехов россиян», — сказал Остин на очередной встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

По словам министра, Украина и ее союзники столкнулись с проблемами, которые «ставят на карту выживание» республики.

CNN отмечает, что во время своего выступления Остину приходилось очень тщательно выбирать слова. С одной стороны, он должен был обозначить хоть какие-то успехи Украины, для того чтобы продемонстрировать американцам, и в частности конгрессу, что они получают результат от вложенных денег. С другой стороны, министру пришлось в очередной раз настаивать на том, что без помощи Запада Киев не справится, поэтому прекращение поддержки невозможно.

15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности президент России Владимир Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач, и подчеркнул, что Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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