Российские военные уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Операторы FPV-дронов группировки российских войск «Центр» уничтожили бронетехнику и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что операторы дронов тайно выдвинулись сквозь лес к украинским позициям и подняли в воздух разведывательный дрон.

Военнослужащие обнаружили украинскую технику и опорный пункт на участке проселочной дороги, после чего при помощи дронов-камикадзе уничтожили их. Боевая машина была уничтожена.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.