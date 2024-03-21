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США отказались поддерживать масштабную операцию Израиля в Рафахе

Глава Госдепа Блинкен: США не поддержат наземную операцию Израиля в Рафахе

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Jacquelyn Martin/AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поддержат возможную полномасштабную наземную операцию Госдепартамента в Рафахе. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Мы очень ясно дали понять — президент Байден выразился очень недвусмысленно — что мы не можем поддержать крупную наземную операцию, военную операцию в Рафахе. Как вы знаете, в Рафахе насчитывается 1,4 млн гражданских лиц, многие из которых были перемещены из других частей [сектора] Газа», — заявил Блинкен.

По словам главы Госдепа, путей безопасной эвакуации местного населения из Рафаха нет, а наземная операция приведет к тому, что они окажутся «в ужасной опасности».

Блинкен подчеркнул, что Израиль может противодействовать ХАМАС и без такой меры и что в поиске путей для достижения этой цели ему поможет Вашингтон.

До этого США обвинили Израиль в намеренной блокировке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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