Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грайвороне Белгородской области объявлена ракетная опасность

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Грайвороне

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

Ракетная опасность была объявлена в городе Грайворон Белгородской области. Об этом мэрия Белгорода сообщила в своем Telegram-канале.

«Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

За некоторое время до этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала бесчеловечными атаки Вооруженных сил Украины на мирных граждан и города России. По ее словам, нападения на мирных россиян координируют Великобритания, США и НАТО. Она отметила, что эти действия получат должную оценку, а виновные понесут наказание.

20 марта российские системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской и Саратовской областями. В Минобороны отметили, что дроны пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Один вражеский БПЛА сбили над Белгородской областью, остальные четыре — над Саратовской.

Ранее стало известно, что в США встревожены неспособностью Украины самостоятельно производить оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами