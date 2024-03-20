В Грайвороне Белгородской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена в городе Грайворон Белгородской области. Об этом мэрия Белгорода сообщила в своем Telegram-канале.

«Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

За некоторое время до этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала бесчеловечными атаки Вооруженных сил Украины на мирных граждан и города России. По ее словам, нападения на мирных россиян координируют Великобритания, США и НАТО. Она отметила, что эти действия получат должную оценку, а виновные понесут наказание.

20 марта российские системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской и Саратовской областями. В Минобороны отметили, что дроны пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Один вражеский БПЛА сбили над Белгородской областью, остальные четыре — над Саратовской.

Ранее стало известно, что в США встревожены неспособностью Украины самостоятельно производить оружие.