Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подоляк заявил о необходимости усилить обстрелы приграничных регионов России

Советник Зеленского Подоляк захотел расширения атак на российское приграничье

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Украина должна проводить больше террористических атак на российское приграничье. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы атак были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — сказал Подоляк.

Кроме того, он выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что со среды, 20 марта, в регионе ограничат въезд в семь населенных пунктов по соображениям безопасности.

19 марта сообщалось, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских дронов-камикадзе.

До этого Гладков заявил, что Грайворонский округ полностью обесточен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами