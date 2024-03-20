Подоляк заявил о необходимости усилить обстрелы приграничных регионов России

Украина должна проводить больше террористических атак на российское приграничье. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы атак были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — сказал Подоляк.

Кроме того, он выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что со среды, 20 марта, в регионе ограничат въезд в семь населенных пунктов по соображениям безопасности.

19 марта сообщалось, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских дронов-камикадзе.

До этого Гладков заявил, что Грайворонский округ полностью обесточен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы.