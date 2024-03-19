Полковник ВС Франции предположил, где могут разместить солдат на Украине

Полковник в отставке Вооруженных сил Франции Винсент Арбаретье считает, что французских солдат, которые могут быть направлены на Украину, разместят по Днепру или вокруг Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

«Две опции возможны: вдоль Днепра и вокруг Киева, они могут быть и смешаны, чтобы русские не могли идти дальше, иначе они рискуют попасть под наш обстрел», — заявил Арбаретье.

Он утверждает, что размещение французских солдат на Украине якобы не станет провокацией в адрес России, а должно заставить пойти Москву на переговоры. Таким образом, как считает Арбаретье, Франция, как ядерная держава, выполнит «свою роль в защите Европы».

В комментариях к опубликованному на YouTube-канале сюжету большинство зрителей выступают резко против идеи отправки французских военнослужащих на Украину, чтобы воевать против России.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину неверно истолковали.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что французское подразделение на Украине станет приоритетной целью для российских военных.