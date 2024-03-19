Германия закажет у США крылатые ракеты JASSM-ER

ФРГ анонсировала покупку у США крылатых ракет класса «воздух — поверхность» увеличенной дальности JASSM-ER. Об этом сообщила газета Bild.

«Новые крылатые ракеты для бундесвера из США: ВВС также закажут 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35», — уточнили в статье.

Авторы материала отметили, что процесс, связанный с закупкой этих вооружений инициировали несколько дней назад. По данным газеты, контракт о поставках подпишут предположительно осенью 2024 года.

Германия еще два года назад заинтересовалась возможным приобретением ракет по дальности и точности сопоставимых с Taurus. Военные аналитики не исключают, что в долгосрочной перспективе JASSM-ER станут достойной заменой устаревшему вооружению.

До этого США объявили о контракте на $220 млн на продажу Латвии шести реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Одновременно Вашингтон заявил о намерениях предоставить Японии 63 ракеты с вращающимся корпусом RAM Block 2B на $74,6 млн.

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