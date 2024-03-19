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На Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше

Гаврилюк утверждает, что ВКС РФ сбрасывает в 16 раз больше бомб, чем раньше

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

По сравнению с 2023 годом, в этом году российские Воздушно-космические силы скидывают почти в 16 раз больше бомб на украинские позиции в пересчете на среднесуточное число. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

«За 77 суток 2024 года сброшено более 3,5 тысяч авиабомб. Это в среднем около 45 бомб в сутки и в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом», — заявил Гаврилюк.

До этого российские Воздушно-космические силы уничтожили пункт украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) у границ Курской области с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

На кадрах зафиксирован удар авиабомбами по временным позициям украинской ДРГ. Они располагались в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области. Противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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