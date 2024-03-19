Евросоюз нарастил производство снарядов до 1 млн в год

Евросоюз нарастил в январе выпуск артиллерийских снарядов до уровня в 1 млн в год. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Йоханна Бернсель на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

»<…> мы значительно усилили европейские промышленные мощности, чтобы довести объем ежегодного производства снарядов до 1 млн», — сказала она.

Бернсель уточнила, что страны ЕС «уже вышли на этот уровень» в январе.

В начале марта стало известно, что Франция планирует уже летом запустить на Украине совместное производство оружия. По словам главы французского министерства обороны Себастьяна Лекорню, переговоры с украинскими предприятиями уже ведутся. Франция собирается заключить соответствующие коммерческие соглашения.

До этого в МИД Украины назвали способ пережить период «снарядного голода». Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона счел обеспечение ВСУ боеприпасами темой номер один.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.