Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия

В Белгороде объявили воздушной тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.

Он посоветовал находящимся дома горожанам не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами, по типу ванной и коридора. Тех, кого сигнал застал на улице, Гладков призвал спуститься в укрытия или найти иное безопасное место.

19 марта Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО ночью уничтожили беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. По одному — в каждом регионе.

После этого ведомство рассказало, что около 8:45 мск ВСУ попытались совершить еще один теракт с помощью беспилотника.

Ранее сообщалось, что Воронежская область примет белгородские семьи, покинувшие дома из-за обстрелов.