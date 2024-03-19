Российские военные пресекли теракт ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата по объектам в Белгородской области России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Атака пресечена около 8:45 мск 19 марта. Отмечается, что вражеский дрон был уничтожен.

Утром 19 марта Минобороны РФ также сообщало, что средства ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины самолетного типа в ночь на 19 марта над Белгородской и Воронежской областями. По одному — в каждом регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сбила восемь вражеских воздушных целей на подлете к Белгороду. Упавшие обломки повредили кровлю на территории двух промышленных помещений и выбили окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.