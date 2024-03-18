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Столтенберг рассказал об ущербе Черноморскому флоту РФ после поддержки НАТО Украины

Столтенберг заявил, что поддержка НАТО нанесла большой ущерб Черноморскому флоту

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка НАТО нанесла большой ущерб Черноморскому флоту России. С таким заявлением он выступил в Тбилиси после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — подчеркнул он.

14 марта Столтенберг признал, что Украина использовала ракеты НАТО для атак на Черноморский флот РФ.

По словам генсека НАТО, благодаря этим ракетам Украина смогла потеснить российский флот и открыть коридор от Одессы до Босфора.

Он также призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить «большой исторической ошибки».

Несмотня на одновременные заявления об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, он все же выступил за усиление ПВО НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса.

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