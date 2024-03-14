НАТО признало свою роль в атаках ВСУ на Черноморский флот Столтенберг: Украина использовала ракеты НАТО для атак на Черноморский флот РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с годовым отчетом в Брюсселе. Он признал, что Украина атакует российские корабли в Черном море ракетами НАТО, и призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить «большой исторической ошибки». При этом он заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, но выступил за усиление ПВО НАТО, а российские гиперзвуковые ракеты назвал «серьезным вызовом».

Об ударах ВСУ в Черном море

Украина атакует российские корабли в Черном море, в том числе, ракетами НАТО, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в штаб-квартире альянса в Брюсселе в рамках своего отчета за 2023 год.

«Одна из больших побед Украины — она потеснила Черноморский флот России и смогла открыть коридор от Одессы до Босфора. Некоторые системы и ракеты, которые сыграли важную роль в достижении этой цели, поставили союзники по НАТО», — уточнил Столтенберг.

ВСУ наносили удары по кораблям России дальнобойными ракетами Scalp и Storm Shadow , указал он. Ими, в частности, подбили большой десантный корабль России «Новочеркасск» в конце декабря 2023-го. Спикер украинской армии Юрий Игнат тогда пояснял, что у ВСУ получает обходить российское ПВО с помощью «определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения».

Столтенберг подчеркнул, что украинские успехи в Черном море подтверждают важность увеличения поставок ракет Киеву.

«Украинцам хватает мужества, им не хватает боеприпасов. Вместе мы можем предоставить Украине все, что нужно. Теперь нам надо проявить политическую волю, чтобы сделать это... Это критический момент. Было бы большой исторической ошибкой позволить [президенту России Владимиру] Путину победить», — призвал генсек.

Он предупредил, что каждый день задержки снарядов для ВСУ скажется на поле боя. Альянс уже предоставил Украине «беспрецедентную помощь», которая помогла ей «выжить», но нужно больше и прямо сейчас. Столтенберг уточнил, что страны НАТО предоставили 99% от всей военной помощи Украине.

НАТО против России

Альянс по-прежнему не видит «непосредственной военной угрозы со стороны России» ни одной стране альянса. Это касается и нового члена НАТО — Финляндии, добавил Столтенберг.

В то же время он заявил о необходимости развивать ПВО альянса, так как у России есть гиперзвуковые ракеты.

«Гиперзвуковые ракеты — это действительно серьезный вызов, он демонстрирует, что Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений... Стратегия, которую мы наблюдаем на Украине, — перегрузка [украинской системы] ПВО путем ударов волнами ракет и дронов одновременно», — пояснил генсек.

По словам Столтенберга, развитие ПВО — один из основных приоритетов альянса, НАТО нуждается в «многослойной системе ПВО, комбинированной противоракетной и противовоздушной обороне». Улучшать ПВО нужно не только качественно, но и количественно.

Генсек также пообещал, что европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд. Это составит 2% от их суммарного ВВП. В прошлом году расходы НАТО на оборону уже выросли на «беспрецедентные 11%», поделился Столтенберг.

При этом он отметил, что у НАТО «уже есть средства, чтобы защищаться» от российских гиперзвуковых ракет. В доказательство генсек сказал, что ВСУ смогли с помощью американских систем Patriot сбить «несколько» таких.

Минобороны России не один раз сообщало о применении на Украине гиперзвуковых ракет «Кинжал». «Ростех» летом 2023-го утверждал, что сегодня ни одна страна не может сбить эти ракеты.

«Противодействовать такому оружию, как «Кинжал», сегодня нет возможности ни у какой страны — они не могут ее нарушить, они не могут ее сбить, они не могут ее отследить», — подчеркивал первый замгендиректора компании Владимир Артяков.