На юге Украины повредили объект инфраструктуры

В Николаеве на юге Украины после взрывов стало известно о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Он уточнил, что объект получил повреждения еще днем 17 марта в дневное время. При этом подробностей он не привел.

В тот же день звуки взрывов были слышны в украинском городе Сумы, расположенном на северо-востоке республики. Также 17 марта в городе Ахтырка Сумской области Украины были зафиксированы взрывы. Незадолго до этого мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич заявил об очередном взрыве в черте города.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно об очередных взрывах в Одессе.