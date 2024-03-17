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В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел вертолет

При атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье сгорел вертолет

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пресс-служба МГБ ПМР

При атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье сгорел старый вертолет. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах непризнанной республики.

«На одной из воинских частей Приднестровья произошел пожар, по предварительным данным, он был вызван атакой дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», — сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что сгорел старый вертолет Ми-8МТ, находившийся в нерабочем состоянии на стоянке. Правоохранительные органы начали расследование.

Незадолго до этого министерство Государственной безопасности Приднестровья доложило, что воинская часть на территории непризнанной республики атакована дроном-камикадзе. Обошлось без жертв и пострадавших.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгороде и Белгородском районе после обстрелов ВСУ. По его словам, различные повреждения зафиксированы в 106 квартирах 22 жилых домов, одном частном домовладении, гараже, на двух социальных и двух хозяйственных субъектах. Также повреждения получили 64 автомобиля.

Ранее украинские дроны пытались атаковать села в Курской области.

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