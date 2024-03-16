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В Киеве заявили о новом оружии России, опасном для ВСУ

Лапин: планирующие авиабомбы РФ создали большие проблемы ВСУ

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РИА Новости

Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ. Об этом заявил член комитета Верховной рады Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться», — сказал Лапин.

Он отметил, что новый вид российского оружия превосходит ранние разработки по тактико-техническим характеристикам и может уничтожать укрепрайоны.

«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — заключил политик.

До этого в Соединенных Штатах сообщили, что высокоточные планирующие авиабомбы описывают в ВСУ как «врата ада», они наводят ужас на военнослужащих Украины.

Российские авиационные удары стали стратегически значительной угрозой для обороны ВСУ, заставляя Киев использовать западные ЗРК на передовой, отметил директор Украинского института анализа и управления политикой Руслан Бортник.

Ранее в Германии рассказали об оружии, которое парализует атаки ВСУ.

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