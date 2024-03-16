Названа дата возобновления переговоров Израиля и ХАМАС по прекращению огня

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС планируют возобновить переговоры по освобождению заложников в воскресенье в Катаре. Об этом сообщает Associated Press.

По словам двух египетских чиновников, один из которых участвует в переговорах сторон, ХАМАС предоставил посредникам новое предложение по трехэтапному плану по прекращения огня. Первым этапом станет шестинедельное прекращение огня, которое будет включать освобождение 35 заложников. В их числе женщины, больные и пожилые люди, удерживаемые в секторе Газа. Они будут обменены на 350 палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

По данным Associated Press, ХАМАС также освободит минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных. В их числе будут и отбывающие длительные сроки по обвинению в терроризме. Египетские чиновники отметили, что израильские силы должны будут «уйти с двух основных дорог» в секторе Газа, позволив перемещенным палестинцам вернуться на север анклава и разрешить свободный доступ гуманитарной помощи.

На втором этапе обе стороны должны будут объявить режим постоянного прекращения огня, а ХАМАС освободит оставшихся израильских солдат, находящихся в заложниках, в обмен на новых заключенных. На третьем этапе ХАМАС передаст тела, которые он держит, в обмен на снятие Израилем блокады Газы и создание условий для начала восстановления анклава.

Египетские чиновники уточнили, что переговоры по сделке по прекращению огня должны возобновиться в воскресенье, однако их могут «перенести на понедельник».

15 марта агентство Reutres сообщало, что палестинское движение ХАМАС отправило странам — посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа.

В этот же день канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что позиция ХАМАС по соглашению об освобождении заложников является нереалистичной.

До этого лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что Израиль будет готов возобновить боевые действия сразу после того, как вернет своих заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией.